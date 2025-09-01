Muere en prisión “El Tomate”, líder de La Unión Tepito

Detenido José "N", alias "El Tomate". (FGJCDMX)

Falleció en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur José Mauricio “N”, alias “El Tomate”, uno de los principales operadores de la estructura criminal de “La Unión Tepito”.

El criminal murió a causa de una complicación por el procedimiento médico “bypass” para bajar de peso, al cual se sometió cuando ingresó a las filas del cártel.

Cuando inició la operación de la célula tepiteña junto a Roberto Moyado “El Betito”, “El Tomate” acudió a que le realizaran la cirugía para perder peso que modifica el sistema digestivo para reducir la cantidad de comida que se ingiere y la cantidad de calorías y nutrientes que el cuerpo absorbe.

El procedimiento crea una pequeña bolsa en el estómago y redirige una parte del intestino delgado, lo que te hace sentir lleno con menos comida y limita la absorción de calorías.

Policías de custodia penitenciaria observaron que “El Tomate” no contestaba a las indicaciones y llamados dentro de su celda, por lo que al revisarlo, verificaron que ya no tenía signos vitales.

Dichas afecciones provocaron que “El Tomate” acudiera en repetidas ocasiones al servicio médico del penal, así como a ser trasladado a hospitales.

José Mauricio “N”, alias “El Tomate” era uno de los principales operadores de la estructura criminal; durante su aprehensión, portaba 160 bolsas de plástico con marihuana; 400 dosis con cocaína; un arma de fuego calibre nueve milímetros con cargador.

Junto con el “Tomate” fueron detenidos Alfredo “N” y Jordan “N”, presuntos colaboradores de la Unión.

“El Tomate” se encuentra posiblemente relacionado con una balacera ocurrida el 14 de septiembre de 2018, en la Plaza Garibaldi que dejó seis personas sin vida y siete heridas; de igual manera estaría vinculado con los delitos de extorsión, homicidio, venta y distribución de droga y cobro de piso.

La masacre en la Plaza Garibaldo la habría planeado junto a Víctor Hugo “N”, alias “El Huguito”, otro de los líderes de la estructura delictiva.

El ataque en la plaza se ejecutó en contra de miembros de la Anti Unión Tepito. Previo al enfrentamiento, Huguito y sus aliados colocaron mantas dirigidas a Guadalupe “N”, alias “La Gorda” —dirigente de la Anti Unión, actualmente detenida— para advertirle que abandonara ese territorio, ya que le pertenecía únicamente a la Unión Tepito.

Días después, sicarios disfrazados de mariachis sacaron armas largas de estuches de instrumentos musicales y balearon a miembros de la Anti Unión; con el ataque, Hugo demostró el poderío que el grupo delictivo tenía en la alcaldía Cuauhtémoc.

En dicha masacre, seis víctimas perdieron la vida, mientras que otra más resultó lesionada.