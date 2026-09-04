Reciclatrón recibirá residuos electrónicos en Álvaro Obregón





La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) realizará los días 11 y 12 de septiembre una jornada del Reciclatrón en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde la ciudadanía podrá entregar gratuitamente residuos eléctricos y electrónicos para su manejo y reciclaje.

La jornada tendrá lugar de 09:00 a 16:00 horas en el Gimnasio G3, ubicado en Escuadrón 201, colonia Primera Victoria, en la Alcaldía Álvaro Obregón.

Los residuos que podrán entregarse son computadoras, teclados, monitores, impresoras, teléfonos celulares, reproductores de audio y video, pequeños electrodomésticos, pilas y otros dispositivos electrónicos que hayan concluido su vida útil.

La Sedema detalló que los materiales recolectados serán canalizados a empresas autorizadas para su desensamble, reciclaje y aprovechamiento, conforme a la normatividad ambiental vigente. El proceso busca recuperar materiales y reducir la cantidad de residuos que llegan a sitios de disposición inadecuados.

Las autoridades recomiendan entregar los equipos limpios y, de preferencia, completos, con el objetivo de facilitar el aprovechamiento de sus componentes.

No se recibirán focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems, cableado público ni equipos desarmados, rotos o contaminados.

La participación está abierta al público en general y no requiere registro previo. Para empresas e instituciones, la Sedema establece un registro previo del inventario de los residuos.

Cabe recordar que el Reciclatrón es un programa permanente de la Sedema, coordinado por la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, enfocado en la separación y manejo de residuos eléctricos y electrónicos.