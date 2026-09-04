Ecatepec llama a retirar vehículos que obstruyen el tránsito

El Gobierno de Ecatepec hizo un llamado a la ciudadanía para mantener libres las calles y espacios públicos, principalmente de vehículos automotores que se encuentran inservibles, abandonados o sin utilizar y que pueden obstruir el paso de peatones, ciclistas y automovilistas.

La autoridad municipal informó que este tipo de vehículos pueden afectar la movilidad dentro de las comunidades, ya que ocupan espacios que deben ser utilizados para el tránsito y pueden convertirse en obstáculos para las personas que circulan diariamente por la vía pública.

De acuerdo con el gobierno municipal, obstruir el tránsito peatonal, ciclista o vehicular con unidades automotoras inservibles o que no estén siendo utilizadas puede ser sancionado conforme a lo establecido en el artículo 159 del Bando Municipal.Por este motivo, el Ayuntamiento compartió con los habitantes un procedimiento para realizar reportes sobre vehículos que afecten el entorno de sus comunidades.

La finalidad es que los ciudadanos puedan informar a las autoridades cuando detecten unidades que permanezcan durante largos periodos en la vía pública y representen un problema para la circulación. El Gobierno de Ecatepec destacó que la participación de los habitantes es importante para identificar estos casos, debido a que son los propios vecinos quienes conocen las condiciones de las calles y pueden detectar cuando un vehículo permanece abandonado o genera alguna obstrucción.

La presencia de automóviles que ya no son utilizados puede provocar diferentes problemas, principalmente cuando se encuentran estacionados sobre banquetas, calles o lugares destinados al paso de peatones y ciclistas. Además, mantener despejadas las vialidades permite que los automovilistas puedan circular con mayor facilidad y que los peatones cuenten con espacios adecuados para trasladarse.

Por ello, el gobierno municipal invitó a los habitantes a utilizar los mecanismos establecidos para reportar este tipo de situaciones y evitar que los vehículos abandonados continúen ocupando espacios públicos. La autoridad recordó que las calles y banquetas forman parte del entorno de toda la comunidad, por lo que su cuidado requiere también de la colaboración de los ciudadanos.

El llamado busca promover una mayor cultura de respeto al espacio público y evitar que las vialidades sean utilizadas como lugares permanentes para almacenar vehículos que ya no cumplen con una función. El Ayuntamiento señaló que mantener un tránsito libre de obstáculos beneficia a todos los sectores de la población, desde quienes caminan diariamente por las calles hasta quienes utilizan bicicleta, motocicleta, automóvil o transporte público.

De esta manera, Ecatepec busca fortalecer las acciones para mejorar la movilidad y mantener un entorno más ordenado en las comunidades. Las autoridades municipales exhortaron a la población a reportar los vehículos que se encuentren en estas condiciones y seguir el procedimiento correspondiente para que cada caso pueda ser atendido.