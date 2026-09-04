Atizapán amplía videovigilancia con nuevas cámaras de seguridad

El Gobierno Municipal de Santa Cruz Atizapán entregó nuevas cámaras de videovigilancia para fortalecer las acciones de seguridad pública y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. La entrega se realizó desde el Centro de Mando C2, donde estuvieron presentes integrantes del Cabildo y elementos de la Guardia Nacional, como parte de las acciones que buscan ampliar la cobertura de vigilancia en el territorio municipal.

Las nuevas cámaras serán incorporadas a las labores de Seguridad Pública y permitirán contar con mayores herramientas para prevenir delitos, atender emergencias y dar seguimiento a situaciones que puedan representar un riesgo para la población. Algunas de las cámaras también cuentan con botón de pánico, una herramienta que permitirá solicitar apoyo de manera más rápida en caso de presentarse alguna emergencia.

De acuerdo con el gobierno municipal, la incorporación de estos equipos permitirá avanzar en la cobertura de vigilancia de la mayor parte del territorio de Santa Cruz Atizapán, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las familias. La estrategia también busca mejorar el trabajo que realizan diariamente los elementos de Seguridad Pública, quienes contarán con más herramientas tecnológicas para desarrollar sus labores.

Durante la entrega se destacó la importancia de utilizar la tecnología como apoyo para las tareas de prevención y atención de emergencias, ya que las cámaras pueden permitir a las autoridades tener una mayor vigilancia de diferentes puntos del municipio. El Centro de Mando C2 será un punto importante para aprovechar estos nuevos equipos, debido a que desde este espacio se pueden coordinar acciones de seguridad y dar seguimiento a situaciones que requieran la intervención de los cuerpos de emergencia.

La administración municipal señaló que la seguridad es una de sus prioridades y aseguró que continuará trabajando para fortalecer los mecanismos de vigilancia y atención para los habitantes. Con la instalación de las nuevas cámaras, el gobierno local busca contar con un municipio más vigilado y conectado, además de mejorar la capacidad de los cuerpos de seguridad para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia.

La participación de la Guardia Nacional durante la entrega también refleja la coordinación que existe entre las autoridades municipales y las instituciones de seguridad para atender las necesidades de la población. El gobierno municipal indicó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en las comunidades y generar mejores condiciones para las familias de Santa Cruz Atizapán.

Las nuevas herramientas tecnológicas se suman a las labores que realizan los elementos de Seguridad Pública, quienes continuarán con acciones de prevención y atención en diferentes zonas del municipio. Finalmente, la administración municipal reiteró que continuará impulsando acciones para mejorar la vigilancia, fortalecer la coordinación entre autoridades y brindar una respuesta más rápida ante las emergencias.