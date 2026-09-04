Mujeres cuidadoras reciben capacitación y licencias de conducir en Tlalnepantla

Mujeres cuidadoras de Tlalnepantla concluyeron una capacitación para aprender y reforzar sus conocimientos de manejo, como parte del programa “Mujeres Contigo al Volante”, con el que se busca fortalecer su autonomía y brindarles mayor seguridad al conducir.

Como parte de esta iniciativa, las participantes recibieron sus licencias de conducir después de concluir el proceso de capacitación, lo que representa un paso importante para que puedan trasladarse con mayor confianza y seguridad.

El programa está dirigido principalmente a personas cuidadoras, quienes en muchas ocasiones necesitan trasladarse para atender las necesidades de sus familias, realizar actividades personales o acudir a diferentes servicios. Durante la actividad se destacó la importancia de brindar herramientas que permitan a las mujeres desarrollar mayor independencia y confianza en sus actividades cotidianas.

La capacitación también tuvo como objetivo proporcionar conocimientos que ayuden a las participantes a manejar de una manera más responsable y segura, tomando en cuenta las reglas de tránsito y la importancia de mantener precauciones al estar frente al volante. El Gobierno de Tlalnepantla informó que estas acciones fueron realizadas mediante un trabajo coordinado entre la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, el DIF Tlalnepantla y la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

La colaboración entre estas instituciones permitió que las mujeres participantes tuvieran acceso tanto a la capacitación como al proceso para obtener su licencia de conducir. La entrega de las licencias fue presentada como un logro que contribuye a fortalecer la confianza de las mujeres y generar nuevas oportunidades para ellas y sus familias.

Para las participantes, contar con una licencia de conducir también representa una herramienta que puede facilitar sus actividades diarias, principalmente cuando tienen bajo su responsabilidad el cuidado de otras personas.

Las autoridades señalaron que impulsar este tipo de programas ayuda a generar condiciones para que las mujeres tengan mayores posibilidades de desenvolverse de manera independiente y segura. Además, se destacó que la seguridad vial es un aspecto importante, ya que contar con conocimientos adecuados antes de conducir puede ayudar a reducir riesgos y fomentar una cultura de responsabilidad entre quienes utilizan las calles.

El programa “Mujeres Contigo al Volante” forma parte de las acciones que buscan atender las necesidades de las mujeres y, al mismo tiempo, apoyar a las familias del municipio. El gobierno municipal señaló que continuará trabajando de manera coordinada con otras instituciones para desarrollar programas que brinden capacitación y herramientas útiles para la población.

La participación de la Secretaría de Movilidad del Estado de México permitió complementar las actividades relacionadas con la conducción y la obtención de las licencias. Con estas acciones, Tlalnepantla busca generar oportunidades para las mujeres cuidadoras y fortalecer su autonomía, al mismo tiempo que promueve una conducción más responsable.

Finalmente, las autoridades destacaron que este tipo de iniciativas pueden tener un impacto positivo no solamente en las participantes, sino también en sus familias, al ofrecerles conocimientos y herramientas que pueden utilizar en su vida diaria. La entrega de las licencias representa así la conclusión de una etapa de capacitación y el inicio de una nueva oportunidad para que las mujeres puedan conducir con mayor confianza y seguridad por las calles de Tlalnepantla.