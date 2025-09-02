AICM moderniza equipos de desazolve para reforzar respuesta ante lluvias

Equipos de desazolve AICM

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX comenzó los procedimientos de renovación para equipos de desazolve y procedimientos de ampliación con en fin de mejorar su respuesta ante contingencias por las recientes lluvias.

Dentro de las medidas que esta tomando la terminal aeroportuaria se ha contemplado la adquisición de un vehículo hidroneumático de desazolve tipo camel, con una capacidad de succión de 9,200 litros y almacenamiento en el tanque de lodos, además de contar con un sistema de limpieza de alcantarillas por medio de alta presión.

Equipos de desazolve AICM (Especial)

También se han considerado otras dos unidades con capacidad de succión y almacenamiento de 14 mil litros cada una y las cuales permitirían inspeccionar líneas de drenaje y alcantarillado, y que sumadas a los actuales equipos se contaría con un total de 7 vehículos hidroneumáticos de desazolve.

Esta adquisición representa un gasto aproximado de 50 millones de pesos, provenientes de recursos autogenerados, según informó el aeropuerto en sus redes oficiales. La inversión forma parte del plan de modernización del equipamiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.