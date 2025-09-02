Develan mural “Memoria y Territorio” en el AICM como carta de bienvenida turística a la CDMX

La obra reúne símbolos históricos y modernos de la capital y busca dar la bienvenida a los visitantes en el principal punto de entrada de la ciudad

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Secretaría de Turismo capitalina (Sectur CDMX) firmaron un convenio de colaboración que tuvo como primer resultado la develación del mural “Memoria y Territorio”, instalado en la Terminal 2 de la terminal aérea.

La obra, creada por artistas urbanos de la capital, fue presentada por primera vez en el Tianguis Turístico 2025 en Rosarito, Baja California, y ahora dará la bienvenida a los visitantes en el principal punto de acceso a la metrópoli.

El mural, compuesto por cuatro cuadros de gran formato, retrata símbolos históricos y contemporáneos de la ciudad, como los canales de Xochimilco, el Ángel de la Independencia, el Estadio Azteca, la Catedral Metropolitana, así como la Torre Latinoamericana, el Cablebús y los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Durante la ceremonia, la secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que esta colaboración refuerza la proyección cultural de la capital en un momento clave, de cara a la celebración del Mundial de Futbol 2026. “Somos una ciudad que recibe más de mil 200 vuelos diarios, y este aeropuerto tiene una necesidad logística enorme. Apostamos porque se convierta en un clásico del turismo mundial, porque somos la primera ciudad en oferta cultural, por encima de Londres, Nueva York o París”, señaló.

Por su parte, el director del AICM, almirante Juan José Padilla Olmos, afirmó que el convenio busca consolidar a la terminal aérea como la principal puerta de conexión de la capital con el mundo. “Emprendemos el vuelo hacia un objetivo común: promover a la Ciudad de México y fortalecer al aeropuerto como referente de conectividad, eficiencia y hospitalidad”, dijo.

En el evento participaron también representantes de la Secretaría de Cultura de la CDMX, la Cámara de Comercio capitalina y del Instituto de Promoción Turística, quienes atestiguaron la firma del convenio en el auditorio de la terminal, antes de trasladarse al área de la Terminal 2 para realizar el corte de listón y develación de la obra.