Diputados del PT, PAN e independiente en el Congreso Edomex se suman a Morena

La bancada morenista en el Edomex suma 39 legisladores

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de México, anunció la incorporación de 3 diputados a su bancada. Con esta adhesión, morena suma un total de 39 legisladores en el Congreso mexiquense.

Se trata de Gabriel Mohamed (del PT); Román Cortés Lugo, del PAN; así como de la diputada Paola Jiménez Hernández, diputada independiente.

Durante el cuarto periodo extraordinario de sesiones, la legisladora Sara Ramírez de la O, del grupo parlamentario del PT, dio lectura al oficio que informa los movimientos y se envió al parlamentario Maurilio Hernández (Morena) presidente de la Diputación Permanente.

El documento resalta que las incorporaciones corresponden a solicitudes de las personas interesadas, y a los acuerdos derivados de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena.