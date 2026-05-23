Participan más de 4 mil personas en consulta del IECM para grupos de atención prioritaria

IECM termina consulta a grupos de atención prioritaria

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó el Informe preliminar del proceso consultivo dirigido a personas jóvenes, mayores, con discapacidad y de la diversidad sexual y de género, respecto a las acciones afirmativas en la postulación de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La consulta se realizó entre el 30 de junio de 2025 y el 13 de marzo de 2026, dicho proceso tuvo su origen en el cumplimiento de la sentencia TECDMX-JLDC-138/2023, mediante la cual se instruyó al IECM a evaluar la eficacia de las acciones afirmativas y realizar consultas para fortalecer su implementación.

De acuerdo con el Informe, durante el ejercicio consultivo se recabaron 4,127 cuestionarios: 1,716 en módulos de participación asistida en Direcciones Distritales; 1,131 en módulos itinerantes; 345 en foros informativos y consultivos y 935 a través del sitio web.

De ese total, 4,062 fueron validados, con la siguiente distribución: 2,270 de personas jóvenes; 983 de personas mayores; 411 de personas con discapacidad y 398 de personas de la diversidad sexual y de género.

El IECM informó que organizó ocho foros (internos y externos) en los que participaron especialistas, instituciones y ciudadanía, generando espacios de reflexión sobre temas como la representación política de los grupos de atención prioritaria, la evaluación de acciones afirmativas previas, las barreras para el ejercicio de derechos político-electorales, así como propuestas para mejorar los mecanismos de postulación.

El ejercicio consultivo incorporó medidas de accesibilidad e inclusión como convocatorias en lectura fácil, materiales en Lengua de Señas Mexicana, cuestionarios en formato braille y plataformas digitales accesibles y módulos territoriales en diversos espacios comunitarios.

Los resultados del proceso consultivo servirán como insumo para el diseño e implementación de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y la representación política en la Ciudad de México.