En Naucalpan, progresa rehabilitación de Avenida Minas Palacio

El gobierno de Naucalpan entregó el tercer tramo intervenido de la Avenida Minas Palacio, el cual se encuentra entre las calles Miguel Negrete y San Antonio Zomeyucan

El gobierno municipal dio a conocer la entrega del tercer tramo intervenido de la Avenida Minas Palacio, el cual se encuentra entre las calles Miguel Negrete y San Antonio Zomeyucan. La obra emprendida comprende trabajos sobre 563 metros lineales con concreto hidráulico, en los cuales se renivelarán los pozos y se hará un cambio de la red hidráulica, puesto que posee una antigüedad de entre 50 y 60 años.

Esta rehabilitación incluye igual el reemplazo de tuberías, drenaje, tomas domiciliarias y la colocación de luminarias por cada 25 metros en ambos sentidos, esto con el fin de dar mejor visibilidad y seguridad en la zona.

De acuerdo a la presidencia municipal, el proyecto pretende constituir un beneficio para cerca de 240 mil habitantes repartidos en al menos 10 comunidades, a lo largo de 2.6 kilómetros de vialidad y 5.7 kilómetros de alumbrado público. Cabe mencionar que la intervención sobre esta avenida fue una de las primeras acciones emprendidas en la presente administración municipal.

Asimismo, se comunicó que para el cierre del año se tiene la meta de extender el presupuesto de obra pública de 700 a 800 millones de pesos, en aras de favorecer la intervención en más espacios públicos.