¿Habrá Doble Hoy No Circula este martes 28 de abril? Autos que descansan en CDMX y Edomex

¿Doble Hoy No Circula? Este martes 28 de abril el programa Hoy No Circula se mantiene vigente (Crónica Digital)

El programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene vigente. Miles de automovilistas se mantienen a la expectativa de saber si su auto circula este martes 28 de abril ante el riesgo de activarse de nueva cuenta la contingencia ambiental.

¿Hay contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula este martes 27 de abril?

No hay contingencia ambiental, hasta el momento. Esto implica que no será necesario activar el Doble Hoy No Circula, por lo que la movilidad se rige bajo el esquema ordinario en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las condiciones atmosféricas permiten que la dispersión de contaminantes se mantenga dentro de parámetros que no requieren medidas adicionales. En este contexto, las autoridades ambientales continúan con el monitoreo constante de la calidad del aire, sin que hasta ahora se haya determinado la aplicación de restricciones extraordinarias.

¿Qué autos no circulan este martes 28 de abril?

Al mantenerse el programa con normalidad y sin necesidad de activar el Doble Hoy No Circula, la normativa vigente se aplica de forma regular en la capital del país y en los municipios conurbados del Estado de México.

Para este martes 28 de abril de 2026, deben suspender su circulación los vehículos con engomado color rosa, con terminación de placa 7 y 8, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Esta restricción corresponde al calendario habitual del programa Hoy No Circula, diseñado para limitar la emisión de contaminantes en la región.

La aplicación de estas medidas no contempla restricciones adicionales, dado que no hay condiciones que justifiquen la implementación de un esquema más estricto.

Qué vehículos pueden circular este martes 28 de abril en CDMX y Edomex

Con la calidad del aire en niveles que permiten la operación normal del programa, la movilidad en el Valle de México se desarrolla sin ajustes extraordinarios.

En este escenario, los vehículos que cuentan con holograma 0 y 00 vigentes pueden circular sin restricciones tanto en la Ciudad de México como en la zona conurbada del Estado de México.