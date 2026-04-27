Gobierno de Edomex anuncia beca de apoyo para estudiar en el extranjero

Becas extranjero

Con el objetivo de brindar a los jóvenes la oportunidad de fortalecer sus estudios en el extranjero, el Gobierno del Estado de México, emitió las convocatorias “Becas para el Bienestar, Mexiquenses en el extranjero” y “Becas para el Bienestar, Mexiquenses en el extranjero, para perfeccionarse en el idioma inglés”, correspondientes al ciclo escolar 2025-2026.

“Becas para el Bienestar, Mexiquenses en el Extranjero” está dirigido a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior de la entidad, como Tecnológicos de Estudios Superiores, Universidades Politécnicas, Tecnológicas y Estatales, la Universidad Intercultural del Estado de México y las Escuelas Normales, entre otras.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), declaró que el monto de la beca es de hasta 350 mil pesos. El cálculo se realiza con base en la universidad o instituto educativo, la ciudad y el país donde estudiará y el tipo de cambio de la divisa correspondiente.

Por otro lado, el programa “Becas para el Bienestar, Mexiquenses en el extranjero, para perfeccionarse en el idioma inglés” está dirigido a estudiantes de educación superior que cursan su carrera de manera presencial y a docentes en activo del mismo nivel, con un apoyo de hasta 160 mil pesos, según la institución educativa, el país de destino y la divisa correspondiente.

Los interesados pueden registrarse a partir del quinto cuatrimestre de Técnico Superior Universitario y desde el séptimo cuatrimestre o quinto semestre para Licenciatura o Ingeniería, según corresponda.

Deberán realizar su solicitud en línea del 14 de abril al 8 de mayo de 2026, a través de la página http://becasextranjero.edugem.gob.mx, para ambos programas.

Los resultados de la asignación de becas de ambos programas se darán a conocer del 11 al 15 de junio de 2026, en la página: https://becasextranjero.edugem.gob.mx/documentos/resultados.pdf.

Cada aspirante deberá verificar el resultado de su solicitud conforme al folio obtenido en el sistema, ya que no serán remitidos por correo electrónico.

Para consultar la información completa, pueden revisar las convocatorias en https://secti.edomex.gob.mx/beca-bienestar-extranjero.