Jesús Sesma se perfila como candidato del PVEM a la jefatura de Gobierno

Jesús Sesma se destapa para competir por la jefatura de Gobierno en 2030

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, comenzó a perfilarse como una posible carta del partido para la jefatura de Gobierno el 2030.

La noticia se dio durante la presentación de ‘Guardianes Verdes’ y en un contexto donde el PVEM apuesta por competir en solitario en las elecciones del 2027.

“Acepto el reto para el 2030. Aquí nadie se raja. ¡Aquí nadie se raja!. Aquí el Partido Verde crece y el Partido Verde va a ganar”, declaró mientras los asistentes aclamaban “Chucho, Chucho”.

Sesma destacó que los Guardianes Verdes surgen luego de que las denuncias no son suficientes, pues hay cientos de expedientes relacionados con fallas en servicios públicos, irregularidades urbanas o daños al medio ambiente que quedan sin respuesta, atrapados en la burocracia.

“No es justo que problemas como basureros clandestinos, construcciones ilegales, maltrato animal, ruido excesivo o contaminación queden sin solución por la falta de acción de la autoridad” señaló.

Explicó que “Guardianes Verdes” actuará cuando las autoridades no respondan, dará seguimiento puntual a cada caso y buscará que las instituciones cumplan con su obligación de atender a la ciudadanía.

Dio a conocer que el programa dará inicio con 35 mil ciudadanos comprometidos que ayudarán a dar soluciones a sus problemas y contará con un equipo integrado por legisladores, abogados y especialistas en atención ciudadana, quienes establecerán contacto directo con las autoridades responsables para exigir respuestas concretas.