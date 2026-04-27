Con estrategia de seguridad disminuye 33% homicidios dolosos en municipios mexiquenses

Mesa de Paz

Durante la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora del Estado de México se dio a conocer que a casi 400 días del inicio de la estrategia en la Zona Oriente, disminuyeron un 33% los homicidios dolosos y 52% el robo de vehículos en 15 municipios de la región.

Durante la sesión, realizada en el municipio de La Paz, se destacó que estos resultados son una muestra del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno con el objetivo de erradicar los índices de violencia mediante operativos focalizados y labores de inteligencia.

Los municipios que forman parte de esta estrategia son Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.