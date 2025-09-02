Gobierno de Atizapán anuncia convocatoria para Becas Municipales 2025

En Atizapán se asignarán 428 becas para premiar la excelencia académica y 320 más para estudiantes con diferentes discapacidades

Becas Atizapán — El gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el presidente Pedro Rodríguez Villegas, anunció el lanzamiento de la convocatoria para el Programa de Becas Municipales 2025. Esta iniciativa refleja el compromiso de la administración local con el desarrollo de las familias atizapenses, teniendo como objetivo fundamental apoyar a los estudiantes del municipio para que puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

El alcalde Pedro Rodríguez Villegas ha reiterado en múltiples ocasiones que “la educación es la mejor inversión que podemos hacer por el futuro de nuestros niños y jóvenes”. Bajo esta premisa, el programa, financiado en su totalidad con recursos del erario municipal, está diseñado para beneficiar a estudiantes de todos los niveles educativos, desde básico hasta superior.

El programa se estructura en tres vertientes principales para asegurar que el apoyo económico llegue efectivamente a quienes más lo necesitan. La primera modalidad es por Vulnerabilidad Económica, dirigida a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior que estén inscritos en instituciones públicas, con el fin de mitigar las barreras económicas que dificultan su trayectoria académica.

La segunda vertiente es la de Excelencia Académica, la cual busca reconocer el esfuerzo de alumnos de primaria, secundaria, nivel medio superior y superior que cuenten con un promedio mínimo de 9.7. Esta modalidad tiene como propósito incentivar la dedicación y el talento académico entre la juventud atizapense.

Finalmente, la tercera modalidad está orientada a Estudiantes con Diferentes Discapacidades. Este apoyo está dirigido a alumnos con alguna discapacidad física, intelectual o sensorial, con el objetivo de garantizar su inclusión y facilitar su acceso a la formación educativa, eliminando obstáculos.

Para el ciclo escolar 2025, el programa tiene previsto otorgar un total de 10,748 becas. El apoyo consistirá en un pago único que oscila entre los 3,000 y los 4,000 pesos. De este total, 9,000 becas serán para estudiantes de nivel básico en situación de vulnerabilidad económica, y 1,000 para alumnos de nivel medio superior y superior en la misma condición.

Adicionalmente, se asignarán 428 becas para premiar la excelencia académica y 320 más para apoyar a estudiantes con diferentes discapacidades. Esta distribución busca cubrir una amplia gama de necesidades y perfiles dentro de la comunidad estudiantil.

El proceso de registro en línea se llevará a cabo del lunes 15 al miércoles 24 de septiembre de 2025. El trámite será exclusivamente a través de la página web oficial del programa: https://becas.atizapán.gob.mx . Las autoridades hicieron hincapié en la importancia de respetar estas fechas.

Para realizar el trámite, los padres de familia o tutores deberán llenar la solicitud y el estudio socioeconómico en la plataforma digital, además de adjuntar toda la documentación requerida en formato PDF. Entre los requisitos indispensables se encuentra ser residente de Atizapán de Zaragoza y estar inscrito en una institución educativa pública.

Los detalles, la documentación necesaria y la lista de escuelas participantes se pueden consultar la convocatoria completa en la página oficial del Ayuntamiento: www.atizapán.gob.mx . Este programa representa un pilar fundamental en la estrategia del gobierno municipal para construir un mejor futuro para las familias de Atizapán.

