Dan banderazo a unidad de “Reacción Violeta” en Buenavista

Cuauh Unidad de "Reacción Violeta". (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el banderazo de salida de la Unidad Móvil Reacción Violeta, acompañada por integrantes de la Brigada Violeta y los directores generales de su gabinete.

En la colonia Buenavista, antes de abordar el vehículo y conducirlo en un primer recorrido partiendo de la calle Moctezuma, la alcaldesa señaló que la unidad forma parte de la consolidación de la Brigada Violeta, integrada por abogadas y psicólogas que atienden directamente en territorio, incluyendo la jornada de “Alcaldía en tus manos”.

“Estará en las calles acercando nuestros servicios y sobre todo atendiendo a todas las mujeres de nuestra alcaldía”, afirmó.

En su mensaje, la edil informó que durante esta administración, la estrategia Reacción Violeta ha realizado 5 mil atenciones a mujeres, logrando judicializar130 carpetas de investigación y que más de 30 agresores de mujeres estén hoy tras las rejas. En estos casi dos años de gobierno, afirmó, se trata de un récord histórico y un trabajo único a nivel nacional en materia de atención a la violencia de género.

“Aquí sí escuchamos a las mujeres, aquí sí las atendemos y aquí sí se sienten seguras. Tan confían en nosotras que se acercan de todos lados de la República, no nada más de Cuauhtémoc. Aquí las vamos a escuchar y que sepan que no están solas”, concluyó.

En la jornada de “Alcaldía en tus manos”, decenas de trabajadores de todas las áreas de la demarcación recorrieron las calles escuchando las peticiones de vecinas y vecinos. Además, cuadrillas de trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos llevaron a cabo tareas de limpia, poda, reparación de luminarias y balizamiento, entre otras solicitadas por residentes de la colonia.