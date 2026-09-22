“Es una tontearía que quieran despedazar el Bosque de Chapultepec con el museo militar”, declara Tabe

Tabe rechaza museo militar en el Bosque de Chapultepec

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, cuestionó el proyecto para construir un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec y planteó utilizar terrenos actualmente “ociosos” para desarrollar el complejo, en lugar de intervenir una zona de valor ambiental.

La declaración ocurre luego de que se diera a conocer el proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que contempla una inversión de mil 658 millones de pesos y una intervención de 55 mil 624 metros cuadrados en el Bosque de Chapultepec, una zona está considerada como Área de Valor Ambiental.

El alcalde planteó como alternativa la zona del AIFA, los terrenos de la exrefinería de Azcapotzalco y predios en Laguna de Mayrán que tiene Pemex, mismos que actualmente se encuentran sin uso; aseguró que en dicha zona, el museo tendría un impacto social mayor.

“No entiendo como pretenden construir en Chapultepec cuando tienen predios ociosos en el AIFA, en los terrenos de la exrefinería, que yo le había propuesto ala jefa de Gobierno que ahí construyera también un Utopía. Porque sí tendría mucho valor social; generaría un beneficio enorme. No despedazar el área de valor ambiental del bosque de Chapultepec”.

No está en contra del museo

El alcalde aclaró que su postura no es contra la existencia de un museo dedicado al Ejército, sino contra su construcción dentro del Bosque de Chapultepec y el destino de recursos públicos para ese proyecto cuando, “existen otras necesidades en la Ciudad de México”.

“No nos negamos a que haya un museo del Ejército, sí cuestionamos que se quiera utilizar ese dinero, porque tenemos muchas necesidades en la ciudad; hemos pedido recursos para repavimentaciones, para reiluminación, etcétera”, señaló.

El edil destacó que se trata de casi seis hectáreas y el día de mañana puede ser otra cosa.

“Y pues sí, nosotros cuestionamos que que sea en el bosque de Chapultepec. Es una tontería, es una estupidez, destruir parte del bosque... No podemos permitir que se coman el bosque”

Tabe recordó que hace unos meses el Gobierno hizo intervenciones en el Bosque de Chapultepec, con el Cablebús, y no hubo consecuencias. Afirmó que desde la alcaldía se opondrán a nuevos proyectos que impliquen, según su postura, la pérdida de áreas verdes.

“Ya le dieron un mordisco al bosque con el Cablebús y no les pasó nada. Ya le dieron un mordisco al bosque, por eso no podemos permitir que se coman el bosque”, sostuvo.

También señaló que el oficialismo se caracteriza por hacer proyectos que no son sustentables, “les vale un cacahuate al medio ambiente pero está en nuestras manos y vamos a levantar la voz en contra de estas tonterías”, concluyó.

El proyecto de la Defensa contempla un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de un Centro Nacional de Historia Militar, con salas de exhibición, auditorio, archivo histórico, biblioteca especializada y otros espacios; dicha obra tendría un periodo estimado de construcción de 36 meses.