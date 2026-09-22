Capturan en Cuauhtémoc a “Don Flaco”, requerido en EU por tráfico de droga

Detenido José Ángel “N”, alias “Don Flaco". (SSPC)

osé Ángel “N”, alias “Don Flaco”, fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, “Don Flaco” es requerido por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Es señalado como coordinador del traslado de precursores químicos

Según la información difundida por García Harfuch, el detenido es identificado como coordinador y financista de una organización dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos, utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

Además, José Ángel “N” fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en actividades del narcotráfico.

Detención con fines de extradición

El titular de la SSPC precisó que la captura se realizó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, por lo que el detenido quedará sujeto al procedimiento correspondiente para determinar su entrega a las autoridades de Estados Unidos.