Crece 124% celebración de acuerdos reparatorios en 2 años

Fiscal Fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha logrado cinco mil 678 acuerdos reparatorios a través de Mecanismos de Solución de Controversias en 2026, un aumento del 124 por ciento, en relación con el 2024, cuando se llevaron a cabo dos mil 540.

De estos acuerdos, el monto de las reparaciones del daño en 2026 suma un total de dos mil 251 millones de pesos, con una atención a 35 mil 200 personas usuarias y ocho mil 279 víctimas, 229 por ciento más en comparación de 2025.

Los delitos que alcanzan este tipo de resoluciones son amenazas, el que más se soluciona por este tipo de acuerdos. después el fraude, abuso de confianza, daño a la propiedad, robo, lesiones, despojo, daño a la propiedad culposo y doloso.

Al finalizar el 2026, la institución encargada de la procuración de justicia celebraría más de ocho mil acuerdos reparatorios, específicamente un incremento del 216 por ciento conforme a 2024.