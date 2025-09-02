Revisten a Texcoco con luces y adornos para fiestas patrias

El presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez alumbró el Jardín Constitución, con motivo de los preparativos para las fiestas patrias.

El Jardín Constitución, el Palacio del Ayuntamiento de Texcoco, oficinas públicas y vialidades principales, de pronto se iluminaron. Las luces que fueron encendidas forman parte de los preparativos del gobierno municipal de Texcoco para la celebración de las fiestas patrias que ya vienen.

El alumbrado patrio fue encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, quien asimismo estuvo acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, integrantes del cuerpo de gobierno, así como directores de las diferentes áreas de la administración municipal, entre ellos el Director de Servicios Públicos Andrés Barrón.

“Texcoco tiene historia y hoy la estamos viviendo con nuestros festejos patrios y el nacimiento de Texcoco como municipio del Estado de México”, aseveró Gutiérrez Martínez, quien exhortó a los texcocanos a unirse a la celebración montando por su parte adornos en sus hogares alusivos a los colores patrios.

De igual manera, sacó provecho del evento para hacer hincapié en que el municipio está ocupándose del embellecimiento de Texcoco en sus calles y en el jardín municipal, con el propósito de ofrecer un espacio público que sea incluyente para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos.