Congreso CDMX reforzará medidas de seguridad tras violencia en manifestación

No habrá represalias para quienes hicieron destrozos en el Congreso de la CDMX (Jennifer Garlem)

El presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, encabezó una reunión de trabajo con el director de resguardo y las dirigencias de los tres sindicatos del recinto legislativo con el objetivo de fortalecer la seguridad y establecer protocolos claros de actuación ante situaciones de riesgo.

Lo anterior, luego de los hechos ocurridos el pasado 9 de abril, cuando integrantes de diversas organizaciones sociales intentaron ingresar por la fuerza al inmueble de manera violenta, lo que derivó en un enfrentamiento con el personal del recinto.

Por ello, cinco trabajadores resultaron lesionados, además hubo daños materiales en las instalaciones, incluyendo afectaciones en puertas principales, equipo de seguridad y la pérdida de un radio de comunicación.

Durante la reunión, el legislador señaló que el Congreso es un espacio abierto a la libre expresión y a las manifestaciones sociales, pero enfatizó la importancia de garantizar condiciones de seguridad para todas las personas que laboran en el recinto.

“El derecho a manifestarse debe ejercerse con respeto y en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de nadie. Nuestro deber es asegurar que este Congreso siga siendo un espacio de diálogo, pero también un lugar seguro”, señaló.

Asimismo, destacó la necesidad de actuar con responsabilidad y coordinación institucional para prevenir situaciones similares en el futuro, mediante la implementación de protocolos que permitan atender este tipo de actos de manera oportuna y eficaz.

Reiteró que el Congreso de la Ciudad de México mantendrá su compromiso de escuchar las demandas ciudadanas, al tiempo que refuerza las medidas necesarias para proteger tanto a su personal como al patrimonio del recinto.

Coinciden en que no hay protocolo de seguridad

Quienes participaron en la reunión, incluyendo los integrantes de los sindicatos y legisladores de las distintas fuerzas políticas, coincidieron en que no existe un protocolo de seguridad.

Además señalaron la nula la comunicación entre el personal de resguardo y las fuerzas de seguridad; no hay mecanismos para atención de protestas y manifestaciones.

Aseguraron que se necesitan reforzar puertas y ventanas, detector de metales y una ambulancia en días de sesión; además de un estudio del presupuesto requerido, creación de protocolos de actuación, capacitación del personal de resguardo y de todo el personal del Congreso ante situaciones de emergencia.

Los legisladores reconocieron al personal de resguardo por el trabajo realizado no solo ante este incidente sino a lo largo de la historia del Congreso.

Finalmente se entregó un borrador de protocolos para seguridad en manifestaciones y se pidió que a más tardar el 17 de abril hagan llegar sus observaciones a la Mesa Directiva, para que el lunes 20 de abril se envíe al Oficial Mayor y se entregue un borrador final para el miércoles 22 de abril.