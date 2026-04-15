GCDMX atiende afectaciones por desfogue de agua en Torres de Potrero; realizan censo y apoyos a viviendas

Megafuga de agua potable inunda viviendas en la colonia Torres de Potrero, en Álvaro Obregón

La Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno capitalino mantiene la atención en la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón, tras el desfogue de agua registrado en la zona, con acciones centradas en el levantamiento de censos y la evaluación de daños en viviendas y pertenencias de los habitantes.

Desde la noche anterior, personal de la dependencia y de la alcaldía facilitaron el acceso a un albergue temporal para las personas que lo requirieron, además de ofrecer servicios de limpieza en domicilios afectados. Como parte de los apoyos inmediatos, se entregaron 100 cenas, 30 garrafones de agua potable y artículos como colchones, cobijas, estufas y refrigeradores.

Las brigadas continúan con visitas casa por casa para identificar las necesidades particulares de cada familia y canalizar los apoyos correspondientes. Paralelamente, se realizan trabajos de pavimentación y retiro de escombros con apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

De acuerdo con las autoridades, las instalaciones hidráulicas de la zona operan actualmente con normalidad. La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que trabaja en el proyecto de rehabilitación, automatización y telemetría de la trifurcación Judío-Lerma, con el objetivo de mejorar el control y la operación remota del sistema de distribución de agua en ese punto.