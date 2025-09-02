Romina Contreras entrega 14 mil 500 becas a alumnos de todos los niveles educativos

Romina Contreras, asistió a la ceremonia inaugural de los cursos en la Secundaria “Dr. Ángel María Garibay Kintana” de Constituyentes de 1917

Como parte del inicio del Ciclo Escolar 2025-2026, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, asistió a la ceremonia inaugural de los cursos en la Secundaria “Dr. Ángel María Garibay Kintana” de Constituyentes de 1917.

En el plantel, Contreras habló del compromiso que mantiene con la educación del municipio, aprovechando la ocasión para hacer entrega de más de 14 mil 500 Becas y Monederos Electrónicos a los alumnos de todos los niveles educativos y sus padres, con el propósito de proveerles un apoyo económico que pueda servir en sus gastos diarios; esto, con el ánimo de reducir el porcentaje de deserción escolar en la zona.

De igual forma, comentó que el gobierno municipal trabajará para continuar con la iniciativa de rehabilitación de escuelas gracias al programa “Acción por la Educación”, el cual busca que las niñas y los niños de las escuelas puedan contar con planteles dignos en aras de impulsar su desarrollo.

Dicho programa se ha encargado de mejorar hasta ahora 135 planteles escolares públicos situados en el municipio; la segunda etapa de este plan de rehabilitación ya comenzó la segunda etapa este mismo año, en la cual ya se han beneficiado 15 instituciones de todos los niveles.