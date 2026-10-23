Congresos de CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos firman pacto en pro de la economía familiar

Congresos de cuatro estados pactan no crear nuevos impuestos ni aumentar contribuciones por encima de la inflación

Los congresos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos firmaron un pacto para evitar la creación de nuevos impuestos y limitar los ajustes a las contribuciones vigentes a la inflación, como parte de un compromiso para proteger la economía de las familias.

La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la CDMX, informó que el acuerdo contempla que los paquetes económicos del próximo año no propongan ni aprueben nuevos gravámenes ni incrementos a las contribuciones actuales por encima de la actualización inflacionaria.

El documento, denominado Pacto Legislativo Metropolitano por la Economía de las Familias, se suscribió durante el Tercer Encuentro Metropolitano “Desarrollo Metropolitano y Sistemas Territoriales Compartidos”, realizado en el Congreso del Estado de México, en Toluca.

Se acordó que los legisladores de las cuatro entidades mantendrán comunicación durante el análisis de sus respectivas leyes de ingresos, presupuestos de egresos y códigos fiscales o financieros, con el propósito de evitar decisiones que afecten la economía de las familias de la región.

La firma se realizó junto con el Protocolo Constitutivo del Parlamento Metropolitano del Valle de México, mecanismo con el que los congresos buscan coordinar acciones frente a problemas compartidos, como el acceso al agua, la vivienda, la seguridad y la movilidad.

Bravo Espinosa señaló que la Zona Metropolitana del Valle de México está integrada por 84 municipios y alcaldías, donde habitan alrededor de 23 millones de personas y se genera una cuarta parte de la riqueza nacional, por lo que consideró necesario impulsar acuerdos entre las entidades.

La legisladora sostuvo que ambos documentos buscan mejorar las condiciones de vida de la población; sin embargo, el alcance del pacto fiscal deberá observarse durante la discusión y aprobación de los paquetes económicos de cada entidad para el próximo ejercicio.