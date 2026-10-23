PVEM realiza primer Foro sobre Publicidad Exterior en la CDMX

El PVEM anunció que el próximo 28 de octubre realizará un segundo foro sobre el tema.

El grupo parlamentario del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México realizó el “1er Foro sobre Publicidad Exterior en la Ciudad de México”, con el fin de recabar las opiniones y propuestas de la ciudadanía acerca de iniciativas sobre publicidad exterior presentadas por ese partido.

El encuentro estuvo encabezado por los legisladores Manuel Talayero Pariente y Javier Ramos Franco, coordinador y vicecoordinador del PVEM, respectivamente, así como las diputadas Rebeca Peralta León y Yolanda Alicia López Martínez.

Las iniciativas buscan modificar la regulación de la publicidad exterior: una plantea reducir los cobros por derechos y licencias, mientras que la otra busca dar certeza jurídica a anuncios instalados en muros ciegos que cuenten con permisos previos a la entrada en vigor de la Ley de Publicidad Exterior.

Las propuestas actualmente se encuentran turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual dictaminación.

Durante el Foro, legisladores del PVEM, representantes de empresas del sector y ciudadanía intercambiaron observaciones sobre los cambios planteados a la legislación.

Ramos Franco explicó que la iniciativa de reforma al Código Fiscal capitalino busca reducir el costo de los derechos relacionados con esta actividad, bajo el argumento de que los cobros actuales dificultan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y limitan la recaudación.

La segunda propuesta plantea precisar el marco legal para la permanencia de anuncios colocados en muros ciegos, siempre que hayan obtenido los permisos correspondientes antes de la expedición de la Ley de Publicidad Exterior. Según el legislador, el objetivo es agilizar el proceso de reordenamiento de anuncios y brindar mayor certeza jurídica a los involucrados.

Por su parte, Talayero Pariente sostuvo que la regulación debe buscar un equilibrio entre el ordenamiento del paisaje urbano y una actividad económica que genera empleos y oportunidades para las empresas.

En el encuentro participaron representantes de compañías dedicadas a la publicidad exterior, quienes plantearon observaciones sobre la regulación, los procedimientos administrativos y la certeza jurídica para los anunciantes.

El PVEM anunció que el próximo 28 de octubre realizará un segundo foro sobre el tema.