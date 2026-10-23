Metrobús CDMX: Estas estaciones no tendrán servicio el sábado 24 de octubre por el Paseo Nocturno del Día de Muertos

Metrobús CDMX Foto: Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

Este fin de semana, la Ciudad de México ofrece una amplia variedad de actividades relacionadas al Día de Muertos, entre ellas, un paseo nocturno ciclista por el Paseo de la Reforma. Sin embargo, esta actividad también provocará algunas afectaciones al servicio de Metrobús de la capital, ya que la ruta pasará por varios puntos donde hay estaciones. Esto es lo que tienes que saber.

Metrobús CDMX modifica su servicio este sábado 24 de octubre por Paseo Nocturno del Día de Muertos

Por medio de sus canales oficiales, el Metrobús de la Ciudad de México informó que algunas estaciones de la Línea 4 y Línea 7 estarán sufriendo afectaciones durante la tarde y noche de este sábado 24 octubre. Varias se cerrarán durante la realización del paseo ciclista con temática del Día de Muertos, organizado por el gobierno capitalino.

La ruta del paseo ciclista pasará en gran parte por las laterales del Paseo de la Reforma de la recorriendo puntos como la primera sección del Bosque de Chapultepec, la torre del caballito, glorieta de Gandhi y el Palacio de Bellas artes. Todo con una atmosfera nocturna y una temática de Día de Muertos a unos días de que comienza la tradicional celebración mexicana.

¿Qué estaciones del Metrobús no tendrán servicio este sábado 24 de octubre?

De acuerdo con la información oficial, los cortes al servicio del Metrobús comenzarán a partir de las 18:00 horas, treinta minutos antes del horario programado para el inicio del paseo nocturno ciclista.

Línea 4 (Ruta Sur):

Plaza de la República

Amajac

Defensoría Pública

Vocacional 5

Línea 7

Hidalgo

El Caballito

Amajac (antes Glorieta de Colón)

París

Reforma

Hamburgo

La Palma

El Ángel

La Diana

Chapultepec

Gandhi

Antropología

Auditorio

Campo Marte

Recuerda consultar los canales oficiales para más información sobre posibles afectaciones y modificaciones del servicio de Metrobús.