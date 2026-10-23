Inician construcción de tanque de agua potable con inversión de 5.5 millones de pesos en Atizapán

Con una inversión de 5.5 millones de pesos, comenzó la construcción de un tanque público de agua potable en la calle La Joya, en Atizapán de Zaragoza, proyecto que busca fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la distribución del líquido entre la población. La obra contempla recursos de los programas FAISMUN 2026 y PROAGUA 2026, mediante los cuales se suman esfuerzos para atender las necesidades de abastecimiento de agua en el municipio. De acuerdo con las características del proyecto, el tanque tendrá una capacidad de almacenamiento de 100 metros cúbicos y contará con más de 732 metros lineales de tubería para la conducción y distribución del agua potable.

La infraestructura permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento y contribuir al funcionamiento de la red hidráulica de la zona, como parte de las acciones destinadas a mejorar los servicios públicos para las familias atizapenses. Durante el inicio de los trabajos se contó con la presencia de Omar Mariel Tripp Reyna, director local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuya participación destacó la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar proyectos relacionados con el acceso al agua.

La colaboración entre las autoridades municipales y federales busca reunir recursos y capacidades para desarrollar obras que atiendan las necesidades de las comunidades, particularmente en materia de abastecimiento y distribución del líquido. El acceso al agua potable es una de las principales necesidades de los hogares, debido a que este servicio es indispensable para actividades cotidianas como la preparación de alimentos, la higiene y la limpieza. Por ello, la construcción de infraestructura hidráulica representa una alternativa para mejorar la capacidad de los sistemas de distribución y atender las demandas de la población.

Con una capacidad de 100 metros cúbicos, el nuevo tanque formará parte de las instalaciones destinadas al almacenamiento del agua, mientras que la colocación de más de 732 metros de tubería permitirá establecer las conexiones necesarias para su conducción y distribución. Las autoridades señalaron que este tipo de proyectos forma parte de las acciones para fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Atizapán de Zaragoza.

La obra se suma a los esfuerzos por atender los retos relacionados con el suministro de agua y desarrollar infraestructura que responda a las necesidades de las familias del municipio. Con el arranque de los trabajos en la calle La Joya, el gobierno municipal busca avanzar en el mejoramiento de la red hidráulica mediante recursos públicos y coordinación institucional. Una vez concluida, la infraestructura contribuirá a reforzar el sistema de almacenamiento y distribución de agua potable en la zona beneficiada.