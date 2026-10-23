Extorsión aumenta 75% en Azcapotzalco; llaman a reforzar la prevención

Diputadas Gabriela Jiménez Godoy y Jessica Saidén Quiroz

Las carpetas de investigación por extorsión en Azcapotzalco aumentaron 75% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ante dicho incremento, las diputadas federales de Morena Gabriela Jiménez Godoy y Jessica Saidén Quiroz encabezaron un foro de prevención de la extorsión en la alcaldía, donde plantearon reforzar la coordinación entre autoridades, comerciantes, empresarios y habitantes para prevenir este delito y facilitar la atención a las víctimas.

Durante el encuentro, Jessica Saidén, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, señaló que el aumento registrado en Azcapotzalco contrasta con la disminución de 4.6% reportada para el conjunto de la Ciudad de México.

Por su parte, Gabriela Jiménez advirtió que las cifras oficiales no reflejan todos los casos, debido a que muchas víctimas no denuncian las amenazas. Por ello, consideró necesario fortalecer la confianza en las instituciones y facilitar el acceso a los canales de orientación y denuncia.

El foro reunió a representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

Durante las exposiciones se abordaron distintas modalidades de extorsión, incluidas las amenazas presenciales, las llamadas telefónicas y los mensajes digitales. También se ofrecieron recomendaciones para proteger datos personales, identificar señales de alerta y conocer las instituciones a las que pueden acudir las personas afectadas.

Las legisladoras destacaron la importancia de utilizar el número 089 para realizar denuncias anónimas y señalaron que la prevención debe llegar a mercados, comercios, fábricas, talleres, escuelas y centros de trabajo, particularmente para orientar a pequeños empresarios, repartidores, trabajadores independientes y jóvenes.

Como parte de los acuerdos del foro, se impulsará la participación de jóvenes de Azcapotzalco en el programa “Narradores Antiextorsión”, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con capacitación sobre educación digital, ciberdelitos y detección de fraudes, para promover acciones preventivas en sus escuelas, familias y colonias.

Gabriela Jiménez también llamó a fortalecer la coordinación entre las autoridades federales, el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía; además, señaló que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión debe traducirse en investigaciones eficaces y protección para las víctimas.

El encuentro se realizó en el auditorio de Tec Milenio, en Ferrería, Azcapotzalco, y estuvo dirigido a jóvenes, emprendedores, comerciantes, pequeños empresarios y trabajadores independientes.