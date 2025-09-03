En Ecatepec autoridades del Edomex ponen en marcha ciclo escolar 2025-2026 con entrega de libros y útiles

Arranca ciclo escolar 2025-2026 en el Estado de México con entrega de libros y útiles escolares

En el marco del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, acompañada por la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, realizó la entrega de libros y útiles escolares a las alumnas y alumnos de la primaria Justo Sierra, en Santo Tomás Chiconautla.

Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de garantizar el acceso a materiales educativos de calidad para todas y todos los estudiantes de educación básica, reforzando así el compromiso con la educación pública como motor de igualdad y oportunidades.

El programa, impulsado por la gobernadora del Estado de México, beneficia a más de 2.8 millones de estudiantes de más de 19 mil escuelas públicas en todo el territorio estatal, representando un esfuerzo sin precedentes en el ámbito educativo.

“Gracias a la austeridad y la honestidad en el manejo de los recursos públicos, hoy podemos entregar estos apoyos que contribuyen al desarrollo académico de nuestras niñas y niños”, señaló la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss. La entrega de libros y útiles escolares forma parte de una estrategia integral que busca fortalecer la educación desde todos los frentes, asegurando que los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para un aprendizaje efectivo.

Además de los libros y útiles, el programa contempla la entrega de mobiliario escolar y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, garantizando espacios dignos y funcionales para la enseñanza. Se suma a esto la implementación del protocolo Mochila de Paz y Prevención, que busca crear entornos escolares seguros y promover la cultura de la no violencia, y el calendario de refrigerios saludables Nutri Ideas, que asegura alimentación balanceada para las y los estudiantes durante su jornada escolar.

La secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, enfatizó la relevancia de estas políticas integrales que no solo atienden la educación, sino también la salud y el bienestar de los niños y niñas, contribuyendo al desarrollo integral de las nuevas generaciones. “Estos programas reflejan la visión de nuestra gobernadora: garantizar que la educación pública sea un instrumento de justicia social y equidad para todas las familias mexiquenses”, señaló.

Alumnos, padres de familia y docentes celebraron la entrega de materiales y el inicio del ciclo escolar, resaltando la motivación que representa recibir estos apoyos desde el primer día de clases. Las autoridades aprovecharon para exhortar a los estudiantes a aprovechar esta oportunidad para aprender, crecer y perseguir sus sueños, subrayando la importancia de la disciplina, la curiosidad y el compromiso con sus estudios.

El gobierno municipal y estatal refuerzan su compromiso con la educación, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los estudiantes en todo el Estado de México, asegurando que la educación pública continúe siendo un pilar fundamental para el progreso social y económico de la región.

Enhorabuena a las y los estudiantes que hoy inician este nuevo ciclo escolar: se abre ante ellos una nueva etapa de aprendizaje, crecimiento y construcción de sueños que contribuirán al futuro del Estado de México.