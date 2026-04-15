Vinculan a proceso a hombres que desaparecieron a comerciante en el centro de Tlalpan

Detenidos Osvaldo "N" y Jorge "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Jorge “N” y Osvaldo “N”, sujetos que desaparecieron a un comerciante en el centro de Tlalpan.

De acuerdo con la investigación, el pasado 19 de febrero, el comerciante se reunió con Jorge “N”, quien lo trasladó al estacionamiento de un centro deportivo donde le fue entregada una camioneta que estaba en reparación.

En el lugar se encontraron con Osvaldo “N” y los tres abordaron el vehículo. Posteriormente, la madre de la víctima perdió contacto con su hijo, por lo que reportó su desaparición.

Mediante trabajos de inteligencia, análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5), agentes de la Policía de Investigación (PDI) identificaron que la camioneta se trasladó por distintos puntos de Tlalpan e Iztapalapa, y que la última ubicación registrada de la víctima fue en la colonia Buenavista, en Iztapalapa.

Tras las indagatorias, agentes de la PDI ejecutó operativos simultáneos el pasado seis de abril, en los que aprehendió a Osvaldo “N” en la colonia Aldama, alcaldía Xochimilco, y a Jorge “N” en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan.

Con los datos de prueba, a los que se sumó el testimonio de una persona que identificó a los imputados y a la víctima a bordo de la camioneta, estos sujetos fueron vinculados a proceso y la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de desaparición cometida por particulares agravada; además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.