México y Europa impulsan diversificación agroalimentaria previo al tratado comercial

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) encabezaron el Foro México–Unión Europea: Oportunidades y Diversificación Agroalimentaria

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) junto con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) encabezaron el Foro México–Unión Europea: Oportunidades y Diversificación Agroalimentaria, cuyo objetivo e identificar nuevas oportunidades de exportación y diversificar los mercados internacionales del sector agroalimentario mexicano.

El encuentro reunió a varias autoridades mexicanas y europeas, empresas, asociaciones y actores estratégicos del sector para analizar el mercado europeo y a su vez detectar oportunidades concretas de exportación en el marco del renovado Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).

Como parte de las actividades, se desarrollaron mesas de trabajo enfocadas en los sectores pecuario, frutas y hortalizas, agroindustria y pesca, en donde se analizaron retos regulatorios, sanitarios, logísticos y comerciales que enfrentan los exportadores mexicanos para ampliar su presencia en el mercado europeo.

Asimismo, se discutieron acciones prioritarias ante la próxima firma del tratado modernizado de mayo.

De acuerdo con estimaciones presentadas durante el foro, el 86 por ciento de los productos agrícolas y pesqueros mexicanos ingresarán de manera inmediata libres de arancel al mercado europeo. Además, se establecerán cuotas y preferencias comerciales para productos estratégicos como jugo de naranja, plátano, miel, pescados, mariscos, productos agroindustriales y pecuarios.

Durante la inauguración, el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, destacó que la dependencia federal buscará facilitar los procesos administrativos para impulsar la competitividad del sector.

“La Secretaría de Agricultura tiene el compromiso de convertirse en un aliado y no en un obstáculo para lograr esta meta, y que todas estas barreras que a veces complican, como son los trámites burocráticos, se puedan agilizar para beneficio de las y los productores mexicanos”, señaló.

Por su parte, el presidente del CNA, Jorge Esteve, subrayó la necesidad de diversificar los destinos comerciales del país, al señalar que actualmente más del 90 por ciento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas se concentran en Norteamérica.

Añadió que México ocupa actualmente el lugar número 30 como proveedor agroalimentario de la Unión Europea, con exportaciones agroalimentarias y pesqueras por mil 513 millones de dólares en 2025.

En tanto, el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, afirmó que el foro representa una oportunidad para explicar los alcances del nuevo tratado y promover la diversificación económica impulsada por el Gobierno de México.

La titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Deborah Alcocer, destacó que la Unión Europea representa un mercado potencial de 450 millones de consumidores, lo que abre importantes posibilidades para el sector agroalimentario nacional.

El foro contó con la participación de 41 organizaciones del sector productivo, 60 empresas agroalimentarias, ocho embajadas de países de la Unión Europea, ocho gobiernos estatales y siete dependencias gubernamentales, consolidándose como uno de los principales espacios de diálogo comercial entre ambos mercados.