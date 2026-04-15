Lotería Nacional dedica Sorteo Mayor al centenario de la Federación Mexicana de Golf

Tradición de 100 años de la Federación Mexicana de Golf es distinguida con Sorteo Mayor

La Lotería Nacional dedicó el Sorteo Mayor No. 4009 al centenario de la Federación Mexicana de Golf, en reconocimiento a su trayectoria para impulsar el deporte en México.

El evento contó con la presencia de Laura Graciela Gómez Bolaños, representante de la directora general de la institución, quien destacó la labor de la federación en la formación de talento deportivo y la promoción de competencias de alto nivel.

El sorteo repartió una bolsa total de 66 millones de pesos en premios, siendo el Premio Mayor de 21 millones para el billete número 14075.