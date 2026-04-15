Proyectan nuevo distribuidor vial en Texcoco para mejorar la movilidad

El Gobierno Municipal de Texcoco anunció la construcción de un nuevo distribuidor vial en la zona de la Glorieta de Nezahualcóyotl, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular en uno de los puntos más transitados del municipio.

De acuerdo con las autoridades, este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura vial en la región. La obra contempla la construcción de un distribuidor elevado de aproximadamente 800 metros sobre la carretera México-Veracruz, una de las principales vías de conexión entre el centro del país y estados como Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, informó que este proyecto se logró gracias a gestiones realizadas ante el gobierno federal y estatal. Señaló que recientemente sostuvo una reunión con representantes de la empresa encargada de ejecutar la obra, la cual ganó la licitación correspondiente.

Según el plan presentado, el distribuidor vial iniciará a la altura del río Coxcacoaco y se conectará con el puente de San Simón, lo que permitirá dar mayor fluidez al tránsito que atraviesa Texcoco sin necesidad de ingresar al centro del municipio.

El alcalde destacó que Texcoco es un punto estratégico por su ubicación, ya que conecta con importantes rutas hacia la Ciudad de México y otros estados del país. Además, subrayó que se encuentra a corta distancia de dos aeropuertos clave: el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que incrementa la necesidad de contar con vialidades eficientes.

Este distribuidor vial es solo uno de los tres proyectos contemplados para mejorar la movilidad en la zona. Las autoridades también informaron que se construirá otro puente en la carretera México-Veracruz, a la altura del Batán, así como un distribuidor adicional en la carretera federal México-Texcoco, cerca del Centro Cultural.

Estas obras forman parte del llamado Plan Operativo Oriente, una estrategia que busca impulsar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante inversiones en infraestructura. En este sentido, el presidente municipal agradeció el apoyo del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, así como del gobierno del Estado de México, liderado por Delfina Gómez Álvarez.

Las autoridades reconocieron que durante el proceso de construcción podrían presentarse afectaciones viales, por lo que pidieron comprensión a la ciudadanía. Sin embargo, aseguraron que una vez concluidas, estas obras traerán beneficios importantes en la reducción de tiempos de traslado y en la mejora del flujo vehicular.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar gestionando proyectos que impulsen el desarrollo de Texcoco y respondan a las necesidades de movilidad de la población.