Estado de México prioriza atención de infantes con el Grupo Relámpagos

Grupo Relámpago, realizó 40 operaciones aéreas

Durante el mes de agosto, la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, conocida como Grupo Relámpagos, realizó 40 operaciones aéreas, poniendo especial atención en el traslado de menores en situaciones críticas.

Entre estas intervenciones, cinco vuelos destacaron por trasladar a seis pacientes pediátricos en estado crítico, quienes recibieron atención médica especializada a bordo del helicóptero antes de ser ingresados en hospitales estatales. Entre los casos, se incluyó el traslado simultáneo de dos menores de 1 y 6 años con quemaduras por escaldadura, desde el Hospital Materno de Texcoco hasta el Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” en Toluca.

Asimismo, una lactante de seis meses con traumatismo craneoencefálico severo fue trasladada desde el Hospital General de Tejupilco al mismo nosocomio en Toluca para recibir neurocirugía y cuidados intensivos pediátricos., adicionalmente, tres menores de 8, 4 y 6 años fueron canalizados al Hospital para el Niño en Toluca para recibir atención especializada de tercer nivel.

Con estas acciones, Grupo Relámpagos, adscrito a la Oficialía Mayor, refuerza el compromiso del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez con la salud infantil, asegurando que niñas y niños del Estado de México tengan acceso oportuno a servicios médicos de alta especialidad, incluso en situaciones de urgencia extrema.