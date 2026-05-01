¿Qué hacer este fin de semana en CDMX? Agenda de actividades para divertirte este puente (Cuartoscuro)

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana largo con motivo del Día del Trabajo 2026, que este año se cruza con actividades del Día del Niño, generando una amplia oferta cultural y recreativa. El viernes 1 de mayo es día festivo oficial, lo que abre la posibilidad de disfrutar de tres días continuos de descanso.

En la capital habrá desde exposiciones inmersivas y festivales florales hasta rodadas nocturnas, conciertos gratuitos y actividades familiares. La CDMX se posiciona nuevamente como uno de los destinos con mayor variedad de planes para quienes deciden quedarse en la ciudad durante el puente.

Puente del Día del Trabajo 2026 en CDMX: qué actividades habrá

Durante este puente, la Ciudad de México concentra una agenda diversa de eventos culturales, recreativos y familiares distribuidos en distintas alcaldías. Las opciones van desde experiencias artísticas hasta actividades al aire libre, muchas de ellas gratuitas o de bajo costo.

La oferta incluye festivales, exposiciones inmersivas, conciertos, recorridos en bicicleta y ferias gastronómicas. La programación está diseñada para públicos de todas las edades, con alternativas tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren actividades más dinámicas.

Festivales y experiencias culturales en la CDMX

Entre los eventos destacados se encuentra el Festival de Flores y Jardines de Polanco 2026, que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo con intervenciones florales en fachadas y espacios públicos bajo el tema “México”.

También sobresale la exposición inmersiva Leonora Carrington: Laberinto Mágico, en el Centro de Artes Inmersivas, donde el público recorre instalaciones interactivas inspiradas en la obra de la artista. A ello se suma Vinofy Wine Fest 2026, con degustaciones, música y experiencias sensoriales en la colonia Juárez.

Estas actividades refuerzan la oferta cultural de la capital durante el puente, combinando arte, diseño y experiencias inmersivas.

Rodadas, conciertos y actividades al aire libre

El fin de semana largo también incluye múltiples opciones al aire libre. Destaca la Rodada Infantil 2026 en el Monumento a la Revolución, así como la rodada temática de Cri Cri, que recorrerá la ciudad durante la noche del 1 de mayo.

Para quienes buscan música, el Jardín Escénico de Chapultepec presentará un concierto de jazz gratuito, mientras que el Turibús ofrecerá recorridos especiales, algunos sin costo para menores durante el puente.

Además, experiencias como paseos en bicicleta retro, ferias y actividades en parques complementan la agenda para quienes desean explorar la ciudad de forma activa.

El puente del Día del Trabajo 2026 convierte a la CDMX en un punto de encuentro cultural y recreativo con opciones para todos los gustos.