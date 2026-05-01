Supervisan obras hidráulicas para prevenir inundaciones en el oriente del Estado de México

La Claudia Sheinbaum y la Delfina Gómez realizaron un recorrido de supervisión de obras hidráulicas en el municipio de Nezahualcóyotl, enfocadas en la prevención de inundaciones en la zona oriente del Estado de México.

En la visita, se revisaron los avances del Túnel Churubusco-Xochiaca, un proyecto de infraestructura destinado a mejorar el desalojo de aguas pluviales y reducir riesgos de inundación, particularmente durante la temporada de lluvias. De acuerdo con autoridades, la obra busca beneficiar a miles de habitantes de la región.

Como parte de la gira, también se inspeccionaron instalaciones clave para el manejo del agua, como el Cárcamo Sor Juana y el Dren Xochiaca, que forman parte del sistema de drenaje y saneamiento en la zona.

En el recorrido participaron funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre ellos su director general, Efraín Morales López, así como Felipe Zataráin Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. También estuvo presente el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.