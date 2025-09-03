CriCcC

Gobierno de Huixquilucan refuerza apoyo a familias vulnerables de San Bartolomé Coatepec

Con la entrega de materiales de construcción en la comunidad de San Bartolomé Coatepec, se le dió continuidad al programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, a fin de mejorar las viviendas de familias en situación vulnerable.

La presidenta municipal, Romina Contreras, acompañada por integrantes de su gabinete y servidores públicos de diversas áreas, reafirmó su compromiso con los habitantes de la localidad. La entrega de cemento, láminas y equipamiento sanitario forma parte de una estrategia para proporcionar mayor seguridad y estabilidad a los hogares que más lo necesitan.

“El programa Huixquilucan Contigo 24/7 está diseñado para atender, de forma pronta y expedita, las peticiones de los vecinos. Sepan que vamos de la mano con ustedes, siempre pensando en su beneficio”, afirmó Contreras Carrasco durante su interacción con los residentes.

La iniciativa “Avanzando por las familias huixquiluquenses”, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social, fue destacada por la munícipe como un mecanismo clave de apoyo. Este programa busca no solo mejorar la calidad de las viviendas, sino también generar un ahorro en la economía familiar para facilitar el equipamiento de los hogares.

A lo largo del recorrido, la presidenta municipal escuchó y atendió peticiones ciudadanas en diversos rubros. Representantes de áreas como Infraestructura, Desarrollo Económico, Seguridad Pública y el Sistema de Aguas estuvieron presentes para brindar soluciones inmediatas a las necesidades de la comunidad.

Entre los servicios supervisados y realizados se encontraron labores de limpieza y desazolve de alcantarillas, poda de árboles y maleza, así como el retiro de escombro en avenidas principales. Además, se reforzaron los operativos viales y se entregaron licencias de funcionamiento a comerciantes locales.

El Sistema Municipal DIF Huixquilucan también participó en la jornada, entregando apoyos funcionales como bastones, sillas de ruedas y andaderas para adultos mayores en situación vulnerable. De igual forma, se proporcionaron paquetes alimenticios para contribuir a una nutrición balanceada en las familias.