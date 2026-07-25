Festival Internacional de las Luciérnagas en Amecameca reúne a más de mil 800 personas

Edomex

La ceremonia inaugural del Festival Internacional de las Luciérnagas en Amecameca fue encabezada por gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en donde más de mil 800 personas disfrutaron del evento.

El gobierno estatal explicó que el festival garantiza el acceso de la población a actividades culturales y artísticas, al tiempo que impulsa la riqueza artesanal, gastronómica y medicinal de las comunidades. Durante el evento, las y los visitantes pueden recorrer los pabellones y participar en talleres diseñados para acercar al público a los saberes y expresiones que forman parte de la identidad mexiquense.

La programación también incluye las exposiciones temporales “India” y “Un Destino Hecho a Mano”. A estas actividades se suman los talentos de la Secretaría de Cultura y Turismo: la compañía de teatro, la Orquesta Filarmónica Mexiquense, cuentacuentos y el Grupo de Danza Folclórica del Valle de los Volcanes, que enriquecen la oferta cultural.

Para este sábado se presentará la Orquesta Sinfónica del Estado de México con Manu Blake en un tributo a Héroes del Silencio, y la presentación estelar de Kinny a las 22:00 horas, como parte de las actividades del festival.

La programación continuará este domingo con la presentación de Nimrod a las 18:45 horas, cerrando el día con la Sonora Dinamita, a las 22:00 horas, en la Unidad Deportiva del municipio.

La Crónica de Hoy 2026