Realizan labores de limpieza y conservación de la Presa Madín, en Atizapán de Zaragoza

Presa Madín

Personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán (SAPASA) llevó a cabo trabajos de limpieza y conservación en la Presa Madín, con la finalidad de contribuir al saneamiento de este cuerpo de agua y preservar uno de los principales espacios naturales del municipio.

Las labores incluyeron en el retiro de desechos acumulados en la presa, así como acciones de limpieza para mejorar las condiciones del lugar y favorecer su conservación ambiental.

El gobierno municipal precisó que estas actividades tienen el propósito de proteger el entorno natural, así como mantener en buen estado en dicho espacio.

La administración municipal resaltó que la conservación de áreas naturales forma parte de las actividades permanentes para el fortalecimiento de la protección al medio ambiente y el aseguramiento de espacios públicos limpios y seguros.

Además, el gobierno local reiteró su compromiso con el saneamiento de la Presa Madín y la preservación de los recursos naturales del municipio.

La Crónica de Hoy 2026