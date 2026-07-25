Vinculan a proceso a 2 del “Cártel de Tláhuac”, trabajan para el “MK”

Detenidos Integrantes del Cártel de Tláhuac vinculados a proceso. (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Eduardo “N” e Iván “N”, miembros del “Cártel de Tláhuac”.

Las indagatorias los relacionan con una célula delictiva presuntamente liderada por Miguel “N”, alias “MK”, actualmente recluido en un centro penitenciario en Coahuila, e hijo de “El Ojos”, quien encabezó el Cártel de Tláhuac hasta su muerte.

Eduardo “N” sería uno de sus principales colaboradores y estaría encargado de la administración económica de la organización, mientras que Iván “N” realizaría labores operativas relacionadas con la distribución, las entregas y los cobros.

A estos sujetos se les señala de los delitos de narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El 16 de julio de 2026, agentes de la Policía de Investigación (PDI) observaron a los presuntos criminales recibir de un motociclista bolsas con cápsulas a cambio de dinero, en la alcaldía Tláhuac.

Ambos abordaron un vehículo e ignoraron las indicaciones para detenerse, por lo que se inició una persecución. Una vez que les dieron alcance, les aseguraron narcóticos, 12 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y tres teléfonos celulares.

Durante la intervención, los imputados habrían ofrecido el automóvil en el que viajaban y aproximadamente 40 mil pesos para que los dejaran retirarse. Los agentes de la PDI rechazaron el intento de soborno, detuvieron a ambos y los trasladaron ante el Ministerio Público junto con los indicios asegurados.

Como resultado de la audiencia celebrada el 24 de julio, el juez los vinculó a proceso por los tres delitos; ambos permanecerán en prisión preventiva y se fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.