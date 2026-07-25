Se gradúan 426 policías de Proximidad y penitenciarios

Policías Policías graduados. (SSC)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, encabezó la graduación de 426 policías; 399 son de la Carrera de Policía de Proximidad y 27 en el perfil de Policía Penitenciario.

El jefe de la policía destacó que estos elementos concluyeron sus estudios tras meses de preparación, disciplina y sacrificio, asumen en este acto el compromiso de servir con vocación y lealtad a la sociedad.

“Hombres y mujeres valientes que han elegido hacer del servicio público su forma de vida y que hoy se suman a las filas de la Policía de la Ciudad de México, para robustecer los 72 sectores policiales, los agrupamientos de la Policía Metropolitana y la seguridad en el Sistema Penitenciario, pero sobre todo para aportar su juventud, su visión innovadora, sus sueños y su energía transformadora al fortalecimiento permanente de esta institución”, dijo Vázquez Camacho.

Además, 40 servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana concluyeron el curso de mandos habilitados, que les permite ejercer mando policial de manera temporal durante el ejercicio de sus funciones.

Vázquez Camacho mencionó que así, la Policía se hace más fuerte con la suma de estos hombres y mujeres que hoy, hacen suya la misión de proteger la integridad y la vida de todas las personas, y que han transformado su amor por la patria y por la ciudad, en propósito de servicio y acción positiva de cambio para la comunidad.

“Esto es posible gracias a la excelencia de esta casa de estudios, y aprovecho para agradecer el trabajo del Coordinador General Gabriel Reyes, y del cuerpo docente y disciplinario. La Universidad de la Policía de la Ciudad de México, referente nacional en la materia, es mucho más que un espacio de enseñanza y formación”.

“En estas aulas se fincan los cimientos de la construcción de paz y se forjan hombres y mujeres garantes de la ley que deben ejercer la función policial no solo para garantizar condiciones de seguridad y para preservar el orden público, sino para facilitar el ejercicio libre y pleno de los derechos de todas las personas. Hoy, las madres y padres de nuestros jóvenes policías ponen a sus hijas e hijos al servicio de la sociedad”.

“En su uniforme, su placa, en sus escudos, ustedes reciben la responsabilidad de representar la grandeza de la Policía de la Ciudad de México, forjada por miles de hombres y mujeres que, durante años, antes que ustedes, han servido con honor a esta ciudad y que entrelaza la historia de aquellos que han empeñado su vida en defender la justicia”, puntualizó el secretario.

En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un estímulo económico extraordinario para el personal operativo por su entrega y resultados alcanzados durante la celebración del Mundial.

“Este estímulo es un acto de justicia para una policía que estuvo a la altura de un desafío histórico de día y de noche, antes del amanecer y de madrugada al pie del cañón, bajo el sol y bajo la lluvia. Gracias, compañeras y compañeros policías por hacer posible que la imagen de una ciudad segura, alegre y hospitalaria diera la vuelta al mundo”, afirmó.

Subrayó que la Ciudad de México cuenta con una de las corporaciones policiales más robustas del país, integrada por cerca de 90 mil elementos, y resaltó los avances alcanzados en materia de seguridad pública, entre ellos, la reducción de 64 por ciento de los delitos de alto impacto, así como el robo de vehículo con violencia, al registrar una reducción de 87 por ciento, destacando que junio de este año fue el mes con menos homicidios registrados en los últimos 15 años.

En ese sentido, exhortó a las y los nuevos policías a desempeñar sus funciones con estricto apego a la legalidad, honestidad y respeto a los derechos humanos, bajo tres principios fundamentales: cero corrupción, respeto absoluto a los derechos humanos y cercanía permanente con la ciudadanía.

“Recuerden que la población a través de sus impuestos es quien paga los salarios de ustedes y de todos nosotros, nos debemos al pueblo. Y cuando el pueblo tenga la evaluación, la mejor evaluación a la policía, es cuando estará mejor esta gran institución, y eso se construye cada día”, remarcó Brugada.