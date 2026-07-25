Aceleran limpieza para la construcción de la primera Universidad Rosario Castellanos en Ecatepec

Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec intensificó los trabajos de limpieza y recuperación del inmueble donde se construirá la primera Universidad Rosario Castellanos del municipio, ubicada en Ciudad Cuauhtémoc, como parte de las acciones para entregar el espacio e iniciar su transformación en un campus de educación superior.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, supervisó la segunda jornada de intervención en el sitio, donde personal municipal y maquinaria realizaron labores de retiro de escombros, basura y limpieza general para rehabilitar un predio que permaneció abandonado durante más de dos décadas.

Durante un recorrido, Cisneros Coss informó que, tras retirar toneladas de residuos en una primera etapa, las cuadrillas trabajan ahora en la limpieza integral del inmueble, que posteriormente será lavado para dejarlo en condiciones de ser entregado.

La presidenta municipal adelantó que el próximo miércoles acudirán autoridades de la Universidad Rosario Castellanos, del gobierno del Estado de México y municipal para formalizar la entrega del inmueble y presentar las etapas con las que iniciará la transformación del espacio.

La alcaldesa destacó que el nuevo plantel contará con carreras como Enfermería y Medicina, cuya oferta académica también logrará consolidar la atención comunitaria en temas de salud para la población de la región.

Subrayó que la universidad beneficiará principalmente a los jóvenes de Ciudad Cuauhtémoc y comunidades cercanas, quienes tendrán la posibilidad de cursar estudios profesionales cerca de sus hogares, en un espacio que encontró abandonado entre 20 y 25 años.

Cisneros Coss señaló que la recuperación de este inmueble forma parte de la planeación para rescatar espacios públicos y devolverlos a la comunidad mediante proyectos educativos y de desarrollo social. También anunció que el gobierno municipal informará de manera periódica sobre los avances de la obra hasta su conclusión.

La Crónica de Hoy 2026