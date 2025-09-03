Hospital Materno Infantil del ISSEMYM cumple 33 años de atención especializada

Programas de apoyo y educación para madres y familias

El Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) celebra 33 años de servicio, consolidándose como un referente en atención médica especializada para mujeres y recién nacidos, cumpliendo con el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para la población mexiquense.

Entre enero y agosto de 2025, esta unidad ha otorgado 52 mil 67 consultas de especialidad, 22 mil 669 atenciones por urgencias y 3 mil 727 egresos hospitalarios, beneficiando a más de 770 mil derechohabientes en áreas como gineco-obstetricia, neonatología, pediatría y pediatría oncológica.

El director general del ISSEMYM, Ignacio Salgado García, destacó que la atención neonatal requiere coordinación entre especialistas, investigadores, docentes y autoridades que hacen que el hospital avance en la implementación de nuevas tecnologías y tratamientos, incluyendo unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, así como programas de apoyo y educación para madres y familias.

El Hospital Materno Infantil también cuenta con acreditaciones internacionales, como “Hospital Amigo del Niño y de la Niña” de la OMS y UNICEF, a favor de la lactancia materna, y el protocolo de “Hora Dorada”, certificado en alianza con el Hospital St. Jude Research para la atención prioritaria de pacientes oncológicos.

Como parte de la conmemoración de sus 33 años, se realizó el 30 Congreso Médico “Salud materno infantil y neonatal: un compromiso compartido”, con el objetivo de capacitar al personal y difundir información sobre las principales causas de morbilidad atendidas en la institución.