IECM abre ciclo de pláticas virtuales para fortalecer la participación ciudadana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) puso en marcha un ciclo de pláticas virtuales titulado “Participación ciudadana, una herramienta para mejorar mi comunidad”, con el propósito de reforzar la comunicación entre vecinas, vecinos y las autoridades encargadas de ejercer el Presupuesto Participativo.La iniciativa, organizada a través de las 33 Direcciones Distritales del organismo, busca facilitar el seguimiento de los proyectos derivados de este mecanismo de democracia participativa y, al mismo tiempo, acercar a la ciudadanía a los servicios que pueden solicitar a sus Alcaldías.En los próximos días, personal del IECM y servidoras y servidores públicos de las demarcaciones territoriales compartirán con integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS), organizaciones ciudadanas y público en general información sobre la labor del Instituto en materia de participación ciudadana y el trabajo que realizan las Alcaldías a favor de la comunidad.Las sesiones también servirán para que las y los participantes conozcan a detalle la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, una herramienta que permite involucrarse de manera sencilla en los asuntos comunitarios y consultar el avance de los proyectos ganadores de las consultas de Presupuesto Participativo.