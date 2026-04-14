Brugada: el Metro es la prioridad y concentra casi 50 mil mdp entre 2025 y 2026

Metro CDMX (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro es la principal prioridad de su administración y que esa prioridad se refleja en el presupuesto asignado al sistema entre 2025 y 2026, que asciende a casi 50 mil millones de pesos.

La mandataria respondió así a los cuestionamientos derivados de las movilizaciones recientes de trabajadores y a las dudas sobre el destino de recursos extraordinarios, particularmente los mil 500 millones de pesos de aportación federal relacionados con obras rumbo al Mundial de 2026.

Clara Brugada sostuvo que el Metro “constituye el bien público de movilidad más importante para la ciudad” y que, por ello, las decisiones presupuestales y de obra se han orientado a su fortalecimiento integral. Precisó que esos mil 500 millones fueron dirigidos a la Línea 2 y que dos terceras partes de ese monto están destinadas específicamente a mantenimiento.

En ese contexto, recordó que recientemente concluyeron los trabajos en la Línea 1 y que este año se avanzará en la renovación de la Línea 3, proceso que incluye compra de trenes nuevos, sin descuidar el mantenimiento anual que requiere toda la red. Señaló que, a la par de las obras mayores, existe una intervención constante para conservar en operación adecuada las instalaciones, trenes, vías y equipos.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que desde el inicio de la administración se instruyó la elaboración de un plan integral para el Metro con dos ejes: renovación de líneas y fortalecimiento del mantenimiento.

Indicó que para 2025 se autorizaron 25 mil millones de pesos y que en 2026 se cuenta con una aportación adicional federal de mil 500 millones, para un total de 26 mil 500 millones destinados a operación e inversión pública en el sistema.

Explicó que, dentro de ese esquema, se contemplan 5 mil millones de pesos para la Línea 3, además de la inversión para la Línea 2 y para el conjunto del sistema, que suman mil 500 millones, lo que da un total de 6 mil 500 millones enfocados en esas intervenciones. A ello se agregan más de 3 mil 200 millones de pesos para mantenimiento menor de la red durante el ejercicio en curso.

El funcionario precisó que, si se suman esos recursos a los presupuestos de inversión de las líneas 1 y 12, por 2 mil 689 millones de pesos, se alcanza una cifra superior a 5 mil 800 millones destinados al mantenimiento del Metro y al desarrollo de infraestructura. Subrayó que el mantenimiento “es permanente” y que los recursos están disponibles para ejecutarse en tiempo y forma.

Como ejemplos, mencionó que este año se destinan más de 290 millones de pesos para mantenimiento de vías; más de 300 millones para escaleras eléctricas; 500 millones para refacciones de trenes y vías; y 180 millones para adquisición de llantas.

También destacó la modernización de estaciones, con prioridad en la Línea 2, así como una inversión superior a 12 millones de pesos en la Línea B y 375 millones en el programa de renovación de 84 trenes.

En cuanto a la relación con el sindicato, Ulises García Nieto señaló que por instrucción de la jefa de Gobierno, desde el año pasado se estableció una mesa permanente de trabajo entre la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Finanzas, la dirección del Metro y la representación sindical, en el marco de las revisiones salariales y contractuales anuales.

Indicó que existe una “visión común” con los trabajadores para mejorar el mantenimiento y resolver problemas técnicos a partir de su experiencia en la operación cotidiana.

Afirmó que el episodio reciente no constituyó un paro laboral formal, sino una situación relacionada con la integración de algunos trabajadores y la extensión de horarios, y que actualmente se avanza en acuerdos sobre el destino de los recursos presupuestales.

Al respecto, Clara Brugada enfatizó que, para su gobierno, lo más importante es el servicio a los usuarios y que el Metro debe estar por encima de cualquier interés. Reiteró que, a pesar del incremento en la inversión, no se contempla aumentar la tarifa, que se mantiene subsidiada, y que el esfuerzo financiero busca consolidar al sistema como el eje central de la movilidad en la capital.

La mandataria hizo un llamado a la corresponsabilidad de usuarios, trabajadores y autoridades para cuidar el sistema y fortalecerlo. Señaló que el mantenimiento y la modernización requieren no sólo recursos, sino también coordinación y compromiso de quienes intervienen en su operación diaria.

Sobre la inquietud de trabajadores respecto a que los recursos federales se destinen a mantenimiento y no sólo a intervenciones estéticas, el gobierno capitalino sostuvo que la mayor parte de esos fondos está orientada precisamente a conservación y operación, en particular en la Línea 2.