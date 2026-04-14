CDMX reporta 3.9 millones de vacunas aplicadas y mantiene control del brote de sarampión

Avanza la campaña de sarampión en todo el país (Archivo)

La Ciudad de México ha aplicado 3 millones 910 mil 525 dosis contra el sarampión desde agosto de 2025 a la fecha, lo que representa una cobertura del 67 por ciento en la población objetivo de 0 a 49 años.

Pese a ello, las autoridades sanitarias reconocen que el virus sigue circulando con un promedio de entre seis y ocho contagios diarios, aunque consideran que el brote se encuentra bajo control.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada y funcionarios del sector salud local y federal detallaron el alcance de la campaña de vacunación que inició cuando en la capital apenas se habían detectado dos casos.

La estrategia, señalaron, consistió en sacar la vacunación de los centros de salud y llevarla a escuelas, estaciones de transporte público, plazas, mercados y recorridos casa por casa.

Desde el 16 de agosto de 2025 se aplicaron 814 mil 256 dosis en una primera fase centrada en planteles educativos y puestos fijos.

A partir del 8 de febrero de 2026 comenzó una segunda etapa de territorialización intensiva, con 150 puestos móviles, horarios extendidos —algunos hasta la medianoche— y brigadas que acudieron a zonas de alta movilidad como el Metro, el Metrobús, la Central de Abasto y mercados públicos. En esta fase se han aplicado más de 2.2 millones de dosis.

Casos, hospitalizaciones y defunciones

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, informó que desde el inicio del brote se han notificado 806 casos en la ciudad, de los cuales 111 corresponden a residentes del Estado de México atendidos en la capital.

Del total, 63 personas requirieron hospitalización y se han confirmado dos defunciones. El 69 por ciento de los casos no contaba con antecedente vacunal y la mayor incidencia se concentra en personas de entre 25 y 39 años.

Las autoridades señalaron que la respuesta incluyó cercos sanitarios y bloqueos vacunales en torno a cada caso detectado, además de capacitación al personal médico para identificar síntomas, debido a que muchos profesionales no habían visto un caso de sarampión en su práctica clínica.

Más de 2 mil 500 trabajadores de la salud participaron directamente como vacunadores, apoyados por personal de participación ciudadana y brigadas logísticas.

Participación de instituciones federales

La directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud federal, Samantha Gaertner Barnard, indicó que a nivel nacional se han aplicado 34.9 millones de dosis entre 2025 y 2026, con un repunte significativo a partir de febrero de este año.

En ese contexto, la Ciudad de México superó el 100 por ciento de la meta establecida en la estrategia intensiva de diez semanas.

Por su parte, el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Jesús Ortiz Ramírez, reportó 823 mil 541 dosis aplicadas por esa institución en puestos fijos, semifijos y brigadas domiciliarias, así como mil 288 bloqueos vacunales realizados en colonias donde se detectaron contagios.

El IMSS ordinario, representado por Patricia Soto Márquez, informó la aplicación de 921 mil 609 dosis en lo que va de 2026, con módulos instalados en unidades médicas, estaciones del Metro, teatros, plazas comerciales y universidades.

En tanto, el ISSSTE, a través de Marcela Magali Pérez Martínez, reportó 228 mil 392 dosis aplicadas y coberturas de 98 por ciento en menores de 12 años y 94 por ciento en el grupo de 13 a 49 años.

Las autoridades subrayaron que la campaña continuará en colonias donde se detecten nuevos casos y que existe disponibilidad suficiente de biológicos en las unidades de salud para quienes aún no se han vacunado.