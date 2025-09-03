Janecarlo Lozano encabeza limpieza en colonias de GAM afectadas por la lluvia

La limpieza incluye el lavado manual con agua y cloro en las calles, lavado de patios y cisternas.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezó un operativo en el que participaron más de 2 mil funcionarios públicos con el objetivo de limpiar las zonas afectadas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales del martes 2 de septiembre.

El alcalde se dio a la tarea de visitar todos los domicilios afectados y platicó con cada uno de los vecinos para brindarles ayuda.

“Durante la noche estuvimos sacando el agua de las calles, trajimos a los camiones vactor para desazolvar los accesos pluviales. En este momento sigue lo más importante, vamos a ayudar a la gente a limpiar sus casas, a limpiar sus cisternas, a desinfectar”, reveló el alcalde.

Los trabajos incluyeron el desazolve de calles anegadas por la lluvia, donde también se utilizó maquinaria pesada para remover escombro y la poda de árboles; este miércoles comenzaron las labores de limpieza en cada una de las casas afectadas.

La limpieza incluye el lavado manual con agua y cloro en las calles, lavado de patios y cisternas, así como la desinfección con cloro de habitaciones que resultaron afectadas.

El operativo se lleva a cabo en las colonias Getrudis Sánchez, San Pedro el Chico, San Juan de Aragón Sexta Sección, Juan González Romero, Del Obrero, Lindavista, entre otras.

En cada una de las colonias afectadas se estableció un puesto de mando donde las personas pueden solicitar cualquier tipo de apoyo, desde la cobranza de un seguro, hasta la limpieza de sus hogares. Además, se aplican vacunas contra el tétanos y la hepatitis B.

El alcalde reveló que también se llamó a los seguros, “porque la gente no sabe que es su derecho solicitar que venga el seguro de la Ciudad de México, que venga el seguro de la alcaldía Gustavo A. Madero, que se pague su refrigerador, su sala, su comedor, y de este modo no se genere un gasto adicional”.

En las labores de limpieza trabajan más de 2 mil funcionarios de la alcaldía correspondientes a las 10 direcciones territoriales y de las Direcciones Generales de Desarrollo Social, Administración, Servicios Urbanos, Participación Ciudadana, Asuntos Jurídicos y Gobierno, Seguridad Ciudadana y Protección Civil.