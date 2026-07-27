Gobierno de Ecatepec fortalece la seguridad con Mesa de Paz Comunitaria en Santa Clara Coatitla

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía, el Gobierno de Ecatepec llevó a cabo una Mesa de Paz Comunitaria en la comunidad de Santa Clara Coatitla, encabezada por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

Durante el encuentro, autoridades municipales escucharon de primera mano las inquietudes, necesidades y propuestas de las y los vecinos para reforzar las acciones de prevención del delito y proximidad social en la zona.

La alcaldesa destacó que la seguridad se construye desde el territorio, con la participación activa de la comunidad y mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, estrategia que busca atender las causas de la violencia y ofrecer soluciones que respondan a las necesidades de la población.

En la reunión también participaron representantes de distintas dependencias e instituciones de seguridad, quienes reiteraron su compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer la vigilancia, mejorar la atención ciudadana y recuperar la tranquilidad en las colonias del municipio.

El Gobierno de Ecatepec señaló que las Mesas de Paz Comunitarias permiten acercar a las autoridades con la población, fomentar la confianza ciudadana y diseñar estrategias basadas en las problemáticas que enfrentan los habitantes de cada comunidad.