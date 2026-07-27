Se mantienen obras en edificio Trevi pese a sellos de clausura

Siguen las obras en edificio Trevi aún con sellos de clausura

Pese a contar con sellos de clausura, los trabajos se mantienen en el Edificio Trevi, uno de los inmuebles más tradicionales del Centro Histórico que data del siglo XX con estilo Art Decó ubicado a un costado de la Alameda Central y que está en proceso de convertirse en un hotel de diseño de una cadena hotelera.

La Alcaldía Cuauhtémoc colocó los sellos de clausura luego de que, durante una verificación el 9 de julio, no fueron exhibidos los documentos de protección civil correspondientes. La revisión la hizo un verificador del INVEA adscrito a la Alcaldía Cuauhtémoc.

Pese a esto, las labores no han sido suspendidas, según se constató.

Tapiales que invaden áreas peatonales impiden la visibilidad hacia el interior del edificio ubicado en la esquina de Colón y Doctor Mora y donde se proyecta abrir un hotel Boca Alameda Autograph Collection administrado por la empresa Marriott que es dirigida por Federico Greppi, Presidente para América Latina y el Caribe.

Sin embargo, sobre la calle llegan camiones y descargan materiales sin problema alguno.

Construido alrededor de 1950 como una alternativa de vivienda social a un costado de la Alameda Central, inversionistas se apoderaron del inmueble en 2018 a través de un fideicomiso.

Durante dos años, los vecinos del Edificio Trevi protagonizaron un conflicto con la inmobiliaria que compró el inmueble. Al final perdieron la batalla legal y debieron desalojar el edificio.

Incluso por la fuerza, y con el apoyo de la simulación de actos jurídicos los inquilinos fueron orillados a irse, a pesar de tener comprobantes de pago como documentales que eran la base de su lucha. En 2020 quedó completamente deshabitado.

En 2019, PAOT colocó sellos al considerar posibles incumplimientos en el retiro de acabados en dos niveles.

El propietario tuvo que tramitar y exhibir la documentación correspondiente.

En 2023 los trabajos fueron mayores. Se colocó una malla para colocar dos niveles adicionales, sin exhibir los permisos correspondientes en la fachada. Pese a todo ello, el INBAL autorizó la modificación.