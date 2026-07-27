Balacera en Plaza de Santo Domingo Hoy: saldo oficial en el Centro Histórico de la CDMX (Redes Sociales)

Se reportó una balacera en inmediaciones de la zona centro en la Ciudad de México (CDMX), en donde un hombre perdió la vida y dos más resultaron heridos de gravedad.

De acuerdo con los primeros informes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el ataque armado ocurrió en la intersección de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil de la alcaldía Cuauhtémoc en la Plaza de Santo Domingo.

Tras los primeros reportes, personal de la SSC, en conjunto con los servicios de emergencia arribaron al lugar para acordonar el perímetro y auxiliar a los lesionados de bala.

¿Qué ocurrió en la Plaza de Santo Domingo de la CDMX?

Las autoridades informaron que los agresores se acercaron a una de las víctimas que se encontraba en la Plaza para agredirlo de manera directa. Testigos en el punto pudieron corroborar que las personas que actuaron en contra de las víctimas escaparon a bordo de una motocicleta en dirección norte de la capital.

Activan cerco virtual en la CDMX por ataque armado en Plaza de Santo Domingo

Asimismo, los elementos de seguridad desplegaron un operativo para poder localizar a los presuntos responsables y de manera simultánea se activó una videovigilancia en la capital para dar con el seguimiento de los tripulantes del vehículo motorizado a través de un cerco virtual.

Después de la intervención de los elementos de seguridad capitalina, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) arribó al lugar para poder realizar el peritaje de la escena del crimen y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

¿Qué pasó con las personas heridas el día de hoy en la Plaza de Santo Domingo de la CDMX?

Las personas que resultaron heridas, fueron trasladadas a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han dado algún reporte que anuncie la detención de los presuntos responsables de la balacera en inmediaciones del Centro Histórico.